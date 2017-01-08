Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Покупатели назвали самые перспективные города Подмосковья
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Умерла известная актриса, которой накануне стало плохо в самолете
Как отмечали Новый год в СССР
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Самые трогательные видео годаРождество - время чудесных историй. Например, о человеческой доброте и о доброте среди животных
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Россию надо отстранить от Олимпиады»
IBSF отменила временное отстранение четырех скелетонистов РФ
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
16:38 (мск), источник: Om1.ru

По дороге из Москвы пропал омский студент

Молодой человек пятые сутки не выходит на связь.

Сообщение об исчезновении 19-летнего парня распространила в соцсетях его подруга. Девушка рассказала, что молодой человек живет и учится в Омске, а в конце прошлого года уехал в Германию. Возвращаясь через Москву домой, он пропал.

 — Не выходил на связь с 3.01.2017. Его нет у друзей, в общежитии, никто не знает о его местонахождении, — говорится в сообщении.

Подруга просит всех, кто видел ее знакомого или что-то знает о нем, сообщить ей или в полицию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Омске в новогодние каникулы будут работать бесплатные социальные катки - СПИСОК
В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил толпу
Крым начал получать газ из Кубани
Росгвардия получит на вооружение стреляющий под водой автомат
Глава UKAD призвал отстранить сборную России от Олимпиады-2018
США и Южная Корея создадут бригаду для убийства Ким Чен Ына
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
Зимние каникулы продлевают школьникам в ряде регионов ЦФО
Спорт
«Россию надо отстранить от Олимпиады» Глава антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти считает, что российскую сборную необходимо отстранить от участия в зимних Олимпийских играх-2018
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь