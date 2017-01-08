По дороге из Москвы пропал омский студент

Сообщение об исчезновении 19-летнего парня распространила в соцсетях его подруга. Девушка рассказала, что молодой человек живет и учится в Омске, а в конце прошлого года уехал в Германию. Возвращаясь через Москву домой, он пропал.

— Не выходил на связь с 3.01.2017. Его нет у друзей, в общежитии, никто не знает о его местонахождении, — говорится в сообщении.