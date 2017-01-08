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16:57 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

При пожаре на улице Длинной никто не погиб

В Краснодаре пожарные потушили пожар в частном доме на улице Длинной.

Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось в 15:41. Погибших и пострадавших нет, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, о пожаре стало известно в 13:20. В здании горели кровля и второй этаж дома, огонь распространился на площадь в 200 квадратных метров. Пожару был присвоен второй ранг сложности. С огнем боролись 51 человек и 15 единиц техники.

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