Непогода в Молдове: десятки трасс заблокированы из-за снега

К этому времени в снежном плену остаются дороги: Бендеры-Каинары-Рэзены, Вулканешты-Кагул-Тараклия, Чадыр-Лунга-Комрат-Кантемир, Кишинев-Чимишлия-Вулканешты-Джурджулешты, Комрат-Кирсова-Конгаз-Светлый, Кагул-Тараклия.

Движение транспорта невозможно на дорогах местного значения в ряде населенных пунктов в районах Унгены, Леова, Штефан Водэ, Каушаны, Кантемир, Вулканешты.

В полиции отмечают, что всего по стране заблокировано 13 национальных дорог национального значения в 33 населенных пунктах. Самые проблемные районы — Кантемир и Кагул. Во всех населенных пунктах проводятся работы по расчистке заснеженных дорог.

На данный момент запрещено движение крупнотоннажного транспорта через таможенные пункты Тудора и Паланка со стороны Украины.

На протяжении суток из снежного плена было освобождено более 100 автомобилей, в том числе 23 маршрутки и 6 автобусов.

Зарегистрировано восемь ДТП, четыре из которых произошли в столице. В результате аварий пострадали восемь человек и никто не погиб.