Непогода в Молдове: десятки трасс заблокированы из-за снега
КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. В Молдове продолжают оставаться заблокированными ряд трасс национального значения
КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. В Молдове продолжают оставаться заблокированными ряд трасс национального значения
К этому времени в снежном плену остаются дороги:
Движение транспорта невозможно на дорогах местного значения в ряде населенных пунктов в районах Унгены, Леова, Штефан Водэ, Каушаны, Кантемир, Вулканешты.
В полиции отмечают, что всего по стране заблокировано 13 национальных дорог национального значения в 33 населенных пунктах. Самые проблемные районы — Кантемир и Кагул. Во всех населенных пунктах проводятся работы по расчистке заснеженных дорог.
На данный момент запрещено движение крупнотоннажного транспорта через таможенные пункты Тудора и Паланка со стороны Украины.
На протяжении суток из снежного плена было освобождено более 100 автомобилей, в том числе 23 маршрутки и 6 автобусов.
Зарегистрировано восемь ДТП, четыре из которых произошли в столице. В результате аварий пострадали восемь человек и никто не погиб.