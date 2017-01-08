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17:14 (мск), источник: Sputnik.md

Непогода в Молдове: десятки трасс заблокированы из-за снега

КИШИНЕВ, 8 янв — Sputnik. В Молдове продолжают оставаться заблокированными ряд трасс национального значения из-за продолжающихся метелей. Таковы данные Национального инспектората по патрулированию страны.

Источник: Sputnik.md

К этому времени в снежном плену остаются дороги: Бендеры-Каинары-Рэзены, Вулканешты-Кагул-Тараклия, Чадыр-Лунга-Комрат-Кантемир, Кишинев-Чимишлия-Вулканешты-Джурджулешты, Комрат-Кирсова-Конгаз-Светлый, Кагул-Тараклия.

Движение транспорта невозможно на дорогах местного значения в ряде населенных пунктов в районах Унгены, Леова, Штефан Водэ, Каушаны, Кантемир, Вулканешты.

В полиции отмечают, что всего по стране заблокировано 13 национальных дорог национального значения в 33 населенных пунктах. Самые проблемные районы — Кантемир и Кагул. Во всех населенных пунктах проводятся работы по расчистке заснеженных дорог.

На данный момент запрещено движение крупнотоннажного транспорта через таможенные пункты Тудора и Паланка со стороны Украины.

На протяжении суток из снежного плена было освобождено более 100 автомобилей, в том числе 23 маршрутки и 6 автобусов.

Зарегистрировано восемь ДТП, четыре из которых произошли в столице. В результате аварий пострадали восемь человек и никто не погиб.

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