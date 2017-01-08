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17:25 (мск), источник: ТАСС

Среди погибших и пострадавших в теракте в Иерусалиме граждан РФ нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Граждан РФ среди погибших и получивших ранения в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме нет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС по телефону пресс-секретарь посольства России в Израиле Евгений Пискунов.

Источник: Reuters

«Среди погибших и пострадавших в Иерусалиме граждан России нет», — сказал он.

Ранее в Иерусалиме четыре человека погибли и еще 13 получили ранения различной степени тяжести в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. «Управлявший грузовиком житель Восточного Иерусалима застрелен», — сообщила газета «Гаарец». Газета «Джерузалем пост», в свою очередь, указывает, что транспортное средство врезалось в группу молодых людей, когда они выходили из автобуса.

Полиция Израиля информировала в распространенном здесь коммюнике, что речь идет о теракте. «Полиция изучает информацию о террористе, совершившем наезд», — сообщили в пресс-службе полиции.

Ситуация в зоне палестино-израильского противостояния обострилась в сентябре 2015 года. С тех пор в результате более чем 300 нападений с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, а также автомобилей в Израиле и на Западном берегу реки Иордан более 40 жителей еврейского государства погибли, около 500 пострадали.

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