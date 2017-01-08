Среди погибших и пострадавших в теракте в Иерусалиме граждан РФ нет

«Среди погибших и пострадавших в Иерусалиме граждан России нет», — сказал он.

Ранее в Иерусалиме четыре человека погибли и еще 13 получили ранения различной степени тяжести в результате наезда грузовика на пешеходов в Иерусалиме. «Управлявший грузовиком житель Восточного Иерусалима застрелен», — сообщила газета «Гаарец». Газета «Джерузалем пост», в свою очередь, указывает, что транспортное средство врезалось в группу молодых людей, когда они выходили из автобуса.

Полиция Израиля информировала в распространенном здесь коммюнике, что речь идет о теракте. «Полиция изучает информацию о террористе, совершившем наезд», — сообщили в пресс-службе полиции.