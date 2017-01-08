В Самаре, в одном из кафе на Московском шоссе, после ранения ножом погиб мужчина

В ночь на 8 января в одном из кафе Самары произошел конфликт между посетителями заведения, сообщает 63.ru. Пострадали двое мужчин, предположительно братья. Вызов на городскую станцию скорой помощи поступил во втором часу ночи.

Прибывшие медики констатировали смерть одного из мужчин — 38 лет. У него было ножевое ранение грудной клетки. Второго посетителя — 30 лет — врачи скорой помощи доставили в больницу Середавина с черепно-мозговой травмой и рваной раной уха.

В случившемся разбираются сотрудники полиции.