Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
10 обидных заблуждений о психологах
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Мужчина поссорился с женой и сжег себя
Земляне увидят столкновение двух звезд
Чистый русский медведь. Устюгов показательно уничтожил всех
IBSF отменила временное отстранение четырех скелетонистов РФ
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
21:09 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре, в одном из кафе на Московском шоссе, после ранения ножом погиб мужчина

В случившемся разбираются сотрудники полиции.

В ночь на 8 января в одном из кафе Самары произошел конфликт между посетителями заведения, сообщает 63.ru. Пострадали двое мужчин, предположительно братья. Вызов на городскую станцию скорой помощи поступил во втором часу ночи.

Прибывшие медики констатировали смерть одного из мужчин — 38 лет. У него было ножевое ранение грудной клетки. Второго посетителя — 30 лет — врачи скорой помощи доставили в больницу Середавина с черепно-мозговой травмой и рваной раной уха.

В случившемся разбираются сотрудники полиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Самаре, в одном из кафе на Московском шоссе, после ранения ножом погиб мужчина
В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил толпу
Крым начал получать газ из Кубани
Росгвардия получит на вооружение стреляющий под водой автомат
Лыжник Устюгов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»
Обама рассказал о самом трудном решении на посту президента
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
Зимние каникулы продлевают школьникам в ряде регионов ЦФО
Спорт
Чистый русский медведь. Устюгов показательно уничтожил всех Сергей Устюгов на последнем этапе «Тур де Ски» подавил Мартина Сундбю. На финиш горы еле дышащий «викинг» заполз на минуту позже россиянина
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь