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17:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В новосибирском аквапарке спасли ребенка

У мальчика застряла нога в конструкции бассейна, потребовалась помощь спасателей.

Семилетний ребенок, отдыхая в аквапарке, попал ногой между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов. Самостоятельно и при помощи взрослых он освободиться уже не смог.

Неприятное происшествие произошло около 17 часов, для его разрешения был вызван экипаж спасателей.

Профессионалы использовали гидроинструмент, освободили пленника и передали пострадавшего в медицинский кабинет аквапарка и родителям, сообщает группа «Инцидент».

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