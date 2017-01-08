В новосибирском аквапарке спасли ребенка

Семилетний ребенок, отдыхая в аквапарке, попал ногой между стеной и алюминиевым ограждением одного из бассейнов. Самостоятельно и при помощи взрослых он освободиться уже не смог.

Неприятное происшествие произошло около 17 часов, для его разрешения был вызван экипаж спасателей.

Профессионалы использовали гидроинструмент, освободили пленника и передали пострадавшего в медицинский кабинет аквапарка и родителям, сообщает группа «Инцидент».