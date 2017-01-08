В Актау раненого мужчину оставили у дверей больницы

Камера зафиксировала, как из подъехавшего к приемному покою автомобиля марки BMW выходит пассажир, который выносит раненого мужчину, бросая у дверей. Пассажир садится обратно и автомобиль уезжает.

Свидетель произошедшего сообщил охранникам больницы, что за дверью неизвестные оставили окровавленного молодого человека. Пострадавшего сразу же доставили в реанимационный зал.

По словам работников областной больницы, больной поступил третьего января 2017 года в 22.05 после свадьбы. У парня 1987 года рождения диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и множественные колото-резаные раны. На данный момент он в состоянии средней тяжести находится в нейрохирургическом отделении больницы.

По словам полицейских, на автомобиль BMW дана ориентировка.