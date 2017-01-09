В ДТП на Коммунальном мосту в Красноярске иномарку разорвало на части

Достоверных данных о пострадавших пока нет. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что сотрудники работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства.

Добавим, что движение по мосту сильно ограничено. В направлении правого берега пробка начинается от проспекта Мира, в направлении левого берега — от острова Отдыха.