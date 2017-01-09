В ДТП на Коммунальном мосту в Красноярске иномарку разорвало на части
Сегодня вечером на Коммунальном мосту произошла крупная авария с участием трех автомобилей, один из которых разорвало пополам, сообщили очевидцы.
Сегодня вечером на Коммунальном мосту произошла крупная авария с участием трех автомобилей, один из которых разорвало пополам, сообщили очевидцы.
Достоверных данных о пострадавших пока нет. В
Добавим, что движение по мосту сильно ограничено. В направлении правого берега пробка начинается от проспекта Мира, в направлении левого берега — от острова Отдыха.