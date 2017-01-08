В Алматы разыскивают 19-летнего студента из Омска

19-летний Кирилл Соколов живет и учится в Омске. Как сообщил Artyom Savelyev на своей странице в Instagram, Кирилл планировал поездку в Алматы. Однако, вот уже пятый день от него нет никаких вестей. Как предполагает Artyom Savelyev, возможно, Кирилл все-таки приехал в Алматы, и ищет тех, кто мог его видеть.

«Пропал спортсмен, студент, мой лучший друг Соколов Кирилл Юрьевич, 20 июня 1997 года рождения. Проживает и учится в Омске. До Нового года был в Германии, в Москве, после приехал в Омск и пропал. Не выходил на связь с 03 января 2017. Его нет у друзей, в общежитии, никто не знает о его местонахождении. Он планировал приехать в Алматы, возможно, тут его кто-то видел. Вот уже пятый день. Если кто видел его, сообщите, пожалуйста, мне или в полицию», — написал Artyom Savelyev.