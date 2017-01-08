В Алматы разыскивают 19-летнего студента из Омска
Друг пропавшего студента беспокоится, так как молодой человек не выходит на связь вот уже пять дней, передает ИА «NewTimes.kz».
Друг пропавшего студента беспокоится, так как молодой человек не выходит на связь вот уже пять дней, передает ИА «NewTimes.kz».
19-летний Кирилл Соколов живет и учится в Омске. Как сообщил Artyom Savelyev на своей странице в Instagram, Кирилл планировал поездку в Алматы. Однако, вот уже пятый день от него нет никаких вестей. Как предполагает Artyom Savelyev, возможно, Кирилл
«Пропал спортсмен, студент, мой лучший друг Соколов Кирилл Юрьевич, 20 июня 1997 года рождения. Проживает и учится в Омске. До Нового года был в Германии, в Москве, после приехал в Омск и пропал. Не выходил на связь с 03 января 2017. Его нет у друзей, в общежитии, никто не знает о его местонахождении. Он планировал приехать в Алматы, возможно, тут его