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18:33 (мск), источник: Sputnik.by

Убитую игуменью Василиссу похоронили в монастыре под Борисовом

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Прихожане, духовенство, представители светской власти простились с настоятельницей Cвято-Ксениевского монастыря игуменьей Василиcсой, ее похоронили на территории обители, предает корреспондент Sputnik в воскресенье.

Источник: Sputnik.by

Сама церемония предания земле гроба с телом матушки Василиссы была недолгой из-за очень сильного мороза. На церемонии прощания присутствовал предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславлский Павел, который совершил отпевание усопшей. Для прощания с настоятельницей монастыря в деревню Барань приехали сотни человек со всей Беларуси.

Комментариев мало

В обители неохотно рассказывают о трагедии, которая произошла накануне рождественских праздников. «Для нас убийство матушки Василиссы — невосполнимая утрата, мы скорбим», — заявили корреспонденту Sputnik в монастыре.

Из других комментариев насельниц обители следовало, что есть определенный запрет на комментарии, касающиеся трагедии. Вместе с тем, из различных источников поступила информация о том, что 67-летней игуменье Василиссе было нанесено не менее 10 ножевых ранений, не совместимых с жизнью.

«Сложно говорить, была ли ссора паломницы с настоятельницей, либо это было спонтанное нападение. Сейчас идет следствие, мы не должны разглашать информацию, которая может составлять тайну следствия», — сказали корреспонденту Sputnik в монастыре. Также есть информация о том, что задержанная по подозрению в убийстве игуменьи является ее крестницей.

Местные жители были не более многословны. Несколько женщин, которые пришли на похороны настоятельницы, заявили о том, что люди, которые собирались в монастырь, чтобы получить еду и кров, были не самым приятным соседством.

«Разные тут люди, и хороших много, и тех, кого мы опасаемся», — сказала одна из жительниц деревни Барань о паломниках, которые проживают на подворье монастыря.

Священник: идет невидимая духовная брань

После убийства настоятельницы женского монастыря в Барани священники начали поднимать вопрос о мерах безопасности в обителях. Клирик минского Радосте-Скорбященского прихода протоиерей Алексий Климов сравнил убийство настоятельницы Василиссы с убийством трех монахов в Оптиной пустыне на Пасху в 1993 году. Он считает, что нужно поднять вопрос о соблюдении мер безопасности в монастырях.

«Сразу вспомнилось, как в Оптиной пустыни на Пасху человек убил троих монахов», — заявил протоиерей Алексий порталу sobor.by.

По его словам, в духовном мире все поляризовано. «Где усиливается действие Божие, одновременно усиливается и действие темных сил. Нужно понимать, что идет невидимая духовная брань. И есть, к сожалению, раненые и убитые», — отметил священник.

Недавно он стал свидетелем того, как ни с того ни с сего на священника, который возвращался с причастия, с ненавистью набросилась женщина.

Священник отметил, нужно усилить бдительности и меры безопасности, особенно в монастырях.

«Нужно быть внимательными, бдительными. Я за более строгие меры в Церкви. Не должно быть разгильдяйства и вседозволенности. Должна быть система безопасности. Где скопление народа и напряженная обстановка, там должны быть специально обученные люди, которые будут наблюдать и пресекать возможные провокации», — сказал он.

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