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18:35 (мск), источник: РИА Новости

Наезд на военных в Иерусалиме совершил сторонник ИГ, заявил Нетаньяху

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Все данные указывают на то, что водитель грузовика, наехавшего на группу военных в Иерусалиме, был сторонником террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Источник: AP 2016

Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.

«Мы знаем личность нападавшего, по всем признакам он был сторонником ИГ», — заявил Нетаньяху, слова которого приводит агентство Рейтер.

Правоохранительные органы оцепили квартал Джабель-Мукабер в Иерусалиме, где жил подозреваемый, и проводят там дальнейшие мероприятия, добавил Нетаньяху, отметив, что не может рассказать о деталях операции.

Полиция заявила, что водитель грузовика был палестинцем из восточной части города. Израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники сообщили, что нападавший ранее отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.

Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме.

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