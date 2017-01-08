Наезд на военных в Иерусалиме совершил сторонник ИГ, заявил Нетаньяху

Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме, неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Нападавшего удалось ликвидировать. Власти рассматривают произошедшее как теракт.

«Мы знаем личность нападавшего, по всем признакам он был сторонником ИГ», — заявил Нетаньяху, слова которого приводит агентство Рейтер.

Правоохранительные органы оцепили квартал Джабель-Мукабер в Иерусалиме, где жил подозреваемый, и проводят там дальнейшие мероприятия, добавил Нетаньяху, отметив, что не может рассказать о деталях операции.

Полиция заявила, что водитель грузовика был палестинцем из восточной части города. Израильские СМИ со ссылкой на палестинские источники сообщили, что нападавший ранее отбывал срок в одной из тюрем Восточного Иерусалима. Власти уже провели обыск в его доме.

Грузовик наехал на группу военнослужащих в Иерусалиме.