В Уфе произошла массовая драка

В праздничные дни Уфу засыпало снегом, дворы не успевали чистить. Управляющая компания (ПСК 6) решила почистить двор от снега и вызвала технику. Жильцы дома, во главе с председателем дома, убирали свои авто с парковочных мест и временно не пускали во двор другие авто, пока техника не почистить двор. Далее подъехала гранта с079тт.

Председатель дома попросил не въезжать во двор, далее владелец авто проигнорировал просьбу и «посадил» на капот председателя. Въехав во двор из машины вышли двое молодых ребят и накинулись на председателя с кулаками, другие жильцы дома увидев это, примчались на помощь.

«Гость из гранты» увидев что численно не справятся, достал биту. Все разбежались, а одному жильцу, который лежал на снегу, досталось битой ударом по голове, в результате чего было много крови и наложены швы пострадавшему. Другим жителям досталось от кулаков «Гостей». Далее «Гость» размахивал битой, после чего сели в машину и уехали.

Приехала полиция, установили, что автомобиль принадлежит некому пожилому мужчине. «Гостей» разыскивают.