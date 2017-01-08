В Уфе произошла массовая драка
Во дворе дома 107 по улице Комсомольской произошла массовая драка, есть пострадавшие.
Во дворе дома 107 по улице Комсомольской произошла массовая драка, есть пострадавшие.
По факту случившегося к нам обратился председатель дома.
В праздничные дни Уфу засыпало снегом, дворы не успевали чистить. Управляющая компания (ПСК 6) решила почистить двор от снега и вызвала технику. Жильцы дома, во главе с председателем дома, убирали свои авто с парковочных мест и временно не пускали во двор другие авто, пока техника не почистить двор. Далее подъехала гранта с079тт.
Председатель дома попросил не въезжать во двор, далее владелец авто проигнорировал просьбу и «посадил» на капот председателя. Въехав во двор из машины вышли двое молодых ребят и накинулись на председателя с кулаками, другие жильцы дома увидев это, примчались на помощь.
«Гость из гранты» увидев что численно не справятся, достал биту. Все разбежались, а одному жильцу, который лежал на снегу, досталось битой ударом по голове, в результате чего было много крови и наложены швы пострадавшему. Другим жителям досталось от кулаков «Гостей». Далее «Гость» размахивал битой, после чего сели в машину и уехали.
Приехала полиция, установили, что автомобиль принадлежит некому пожилому мужчине. «Гостей» разыскивают.