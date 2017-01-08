Власти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в Красногорске
Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Министерство ЖКХ Московской области опровергло информацию о введении режима чрезвычайной ситуации в Красногорске
Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Министерство ЖКХ Московской области опровергло информацию о введении режима чрезвычайной ситуации в Красногорске
Ранее глава Красногорского сообщил в своем инстаграме о введении режима ЧС
«Учитывая, что ранее существовала опасность оставить жителей 84 многоквартирных домов Красногорска (около 10 тыс. жителей) без тепла, глава района предполагал введение режима чрезвычайной ситуации, однако после обследования и выяснения всех обстоятельств стало очевидно, что подача теплоносителя котельной не прерывалась, циркуляция тепла в жилых домах осуществлялась» — приводятся в сообщении
По его словам, сейчас работы по восстановлению котельной завершаются. «Два из трех котлов выходят на режимные параметры, мощности двух котлов хватает, но
По данным ведомства, температура в квартирах опускалась до 12−15 градусов, подача теплоносителя в жилые дома и социально значимые объекты не прекращалась.
Утром в воскресенье