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20:08 (мск), источник: Интерфакс

Власти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в Красногорске

Москва. 8 января. INTERFAX.RU — Министерство ЖКХ Московской области опровергло информацию о введении режима чрезвычайной ситуации в Красногорске из-за сбоя в работе котельной, подача отопления в дома не прерывалась. Информацияю МинЖКХ распространила в воскресенье вечером пресс-служба губернатора Московской области.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Красногорского сообщил в своем инстаграме о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода им. Зверева.

«Учитывая, что ранее существовала опасность оставить жителей 84 многоквартирных домов Красногорска (около 10 тыс. жителей) без тепла, глава района предполагал введение режима чрезвычайной ситуации, однако после обследования и выяснения всех обстоятельств стало очевидно, что подача теплоносителя котельной не прерывалась, циркуляция тепла в жилых домах осуществлялась» — приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова заместителя министра ЖКХ Московской области Владимира Мельника.

По его словам, сейчас работы по восстановлению котельной завершаются. «Два из трех котлов выходят на режимные параметры, мощности двух котлов хватает, но из-за низкой температуры на улице планируется запуск третьего котла, который заработает на полную мощность в ближайший время», — отметил Мельник.

По данным ведомства, температура в квартирах опускалась до 12−15 градусов, подача теплоносителя в жилые дома и социально значимые объекты не прекращалась.

Утром в воскресенье из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске 84 многоквартирных дома, а которых проживают около 12 тыс. человек, остались без тепла.

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