Власти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в Красногорске

Ранее глава Красногорского сообщил в своем инстаграме о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода им. Зверева.

«Учитывая, что ранее существовала опасность оставить жителей 84 многоквартирных домов Красногорска (около 10 тыс. жителей) без тепла, глава района предполагал введение режима чрезвычайной ситуации, однако после обследования и выяснения всех обстоятельств стало очевидно, что подача теплоносителя котельной не прерывалась, циркуляция тепла в жилых домах осуществлялась» — приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова заместителя министра ЖКХ Московской области Владимира Мельника.

По его словам, сейчас работы по восстановлению котельной завершаются. «Два из трех котлов выходят на режимные параметры, мощности двух котлов хватает, но из-за низкой температуры на улице планируется запуск третьего котла, который заработает на полную мощность в ближайший время», — отметил Мельник.

По данным ведомства, температура в квартирах опускалась до 12−15 градусов, подача теплоносителя в жилые дома и социально значимые объекты не прекращалась.