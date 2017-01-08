В Орле произошел пожар в торговом центре

Возгорание произошло на крыше, но позже огонь вышел в торговые помещения.

По оперативной информации МЧС, на место выехали 11 единиц техники. Здание обесточили.

В настоящее время проходит эвакуация людей из торгового центра, к месту пожара прибыли медики. Пока нет данных о пострадавших при пожаре.