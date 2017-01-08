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20:36 (мск), источник: Газета.Ру

В Орле произошел пожар в торговом центре

В Орле 8 января около 19.00 произошел пожар в торговом центре «Атолл» на Октябрьской, сообщает агентство «РИА57».

Возгорание произошло на крыше, но позже огонь вышел в торговые помещения.

По оперативной информации МЧС, на место выехали 11 единиц техники. Здание обесточили.

В настоящее время проходит эвакуация людей из торгового центра, к месту пожара прибыли медики. Пока нет данных о пострадавших при пожаре.

При этом как передает РИА «Новости», порядка 150 человек были эвакуированы из торгового центра из-за сильного задымления. Об этом агентству сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС России.

По его словам, очаг задымления находится на третьем этаже торгового центра.

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