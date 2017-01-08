В Орле произошел пожар в торговом центре
В Орле 8 января около 19.00 произошел пожар в торговом центре «Атолл» на Октябрьской, сообщает агентство «РИА57».
В Орле 8 января около 19.00 произошел пожар в торговом центре «Атолл» на Октябрьской, сообщает агентство «РИА57».
Возгорание произошло на крыше, но позже огонь вышел в торговые помещения.
По оперативной информации МЧС, на место выехали 11 единиц техники. Здание обесточили.
В настоящее время проходит эвакуация людей из торгового центра, к месту пожара прибыли медики. Пока нет данных о пострадавших при пожаре.
При этом как передает РИА «Новости», порядка 150 человек были эвакуированы из торгового центра
По его словам, очаг задымления находится на третьем этаже торгового центра.