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21:22 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ДТП с участием снегоуборочной техники произошло в Киевской области

На автодороге «Киев — Чоп» вблизи села Копылов произошло ДТП с участием двух автомобилей и трактора, которые убирал снег. Об этом сообщает пресс-служба управления превентивной деятельности в Киевской области.

Источник: Telegraf.com.ua

«По предварительным данным, из-за ограниченной видимости, водитель автомобиля «Фольксваген Таурек» допустил столкновение с автомобилем КИА, который двигался в попутном направлении, в сторону Киева, после чего транспортные средства отбросило на трактор МТЗ (снегоуборочную технику), водитель автомобиля «Фольксваген Таурек» допустил столкновение с автомобилем КИА, — говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получила только 38-летняя женщина-пассажир, которая ехала в автомобиле КИА. Ее госпитализировали в центральную районную больницу.

Все транспортные средства получили механические повреждения. Начато расследование.

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