ДТП с участием снегоуборочной техники произошло в Киевской области

«По предварительным данным, из-за ограниченной видимости, водитель автомобиля «Фольксваген Таурек» допустил столкновение с автомобилем КИА, который двигался в попутном направлении, в сторону Киева, после чего транспортные средства отбросило на трактор МТЗ (снегоуборочную технику), водитель автомобиля «Фольксваген Таурек» допустил столкновение с автомобилем КИА, — говорится в сообщении.

В результате ДТП травмы получила только 38-летняя женщина-пассажир, которая ехала в автомобиле КИА. Ее госпитализировали в центральную районную больницу.

Все транспортные средства получили механические повреждения. Начато расследование.