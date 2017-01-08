ДТП с участием снегоуборочной техники произошло в Киевской области
На автодороге «Киев — Чоп» вблизи села Копылов произошло ДТП с участием двух автомобилей и трактора, которые убирал снег. Об этом сообщает
На автодороге «Киев — Чоп» вблизи села Копылов произошло ДТП с участием двух автомобилей и трактора, которые убирал снег. Об этом сообщает
«По предварительным данным,
В результате ДТП травмы получила только 38-летняя
Все транспортные средства получили механические повреждения. Начато расследование.