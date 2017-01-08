Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Трамп признался, что узнал многое на встрече с главами разведки
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Что делать, если в квартире холодно?
Чистый русский медведь. Устюгов показательно уничтожил всех
IBSF отменила временное отстранение четырех скелетонистов РФ
Звезда «Физрука» Полина Гренц изменилась до неузнаваемости
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
21:08 (мск), источник: Newtimes.kz

Врачи пешком пробивались сквозь снежные завалы для спасения семьи в ВКО

На станции скорой медицинской помощи рассказали, что 8 января поступил вызов из села Знаменка, расположенного в 90 километрах от Семея, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Звонившие сельчане сообщили, что в 10 километрах от их аула находится крестьянское хозяйство, где в госпитализации нуждается семья из пятерых человек.

На вызов были отправлены две бригады скорой помощи и спецмашина управления по чрезвычайным ситуациям. Добравшись до села Знаменка, врачи пересели к спасателям, так как в сторону крестьянского хозяйства дорога была полностью заметена.

«В 600 метрах от крестьянского хозяйства спецмашина застряла. Дальше нашим врачам пришлось идти пешком по сугробам, чтобы добраться до дома пострадавших», — рассказали на станции.

Выяснилось, что семья отравилась угарным газом. Перед сном женщина затопила печь, а в 2 ночи она проснулась и почувствовала сильное недомогание. В доме кроме двух взрослых находились еще и трое детей в возрасте 12, 7 и 5 лет. Врачи рассказали, что пока они оказывали первую помощь, местный акимат расчистил трассу от снега, и пострадавшие со средней степенью отравления были доставлены в Семей для госпитализации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончался экс-президент Ирана Рафсанджани
В Иерусалиме неизвестный на грузовике протаранил толпу
Крым начал получать газ из Кубани
Росгвардия получит на вооружение стреляющий под водой автомат
Лыжник Устюгов стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски»
Обама рассказал о самом трудном решении на посту президента
Папа Римский отказался пересесть в бронированный папамобиль
Зимние каникулы продлевают школьникам в ряде регионов ЦФО
Спорт
Чистый русский медведь. Устюгов показательно уничтожил всех Сергей Устюгов на последнем этапе «Тур де Ски» подавил Мартина Сундбю. На финиш горы еле дышащий «викинг» заполз на минуту позже россиянина
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Петербуржцам начали приходить двойные квитанции за ЖКУ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь