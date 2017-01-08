Врачи пешком пробивались сквозь снежные завалы для спасения семьи в ВКО

Звонившие сельчане сообщили, что в 10 километрах от их аула находится крестьянское хозяйство, где в госпитализации нуждается семья из пятерых человек.

На вызов были отправлены две бригады скорой помощи и спецмашина управления по чрезвычайным ситуациям. Добравшись до села Знаменка, врачи пересели к спасателям, так как в сторону крестьянского хозяйства дорога была полностью заметена.

«В 600 метрах от крестьянского хозяйства спецмашина застряла. Дальше нашим врачам пришлось идти пешком по сугробам, чтобы добраться до дома пострадавших», — рассказали на станции.

Выяснилось, что семья отравилась угарным газом. Перед сном женщина затопила печь, а в 2 ночи она проснулась и почувствовала сильное недомогание. В доме кроме двух взрослых находились еще и трое детей в возрасте 12, 7 и 5 лет. Врачи рассказали, что пока они оказывали первую помощь, местный акимат расчистил трассу от снега, и пострадавшие со средней степенью отравления были доставлены в Семей для госпитализации.