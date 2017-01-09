В Краснодаре пассажирский автобус задавил водителя
8 января в Краснодаре под колесами пассажирского автобуса погиб его водитель.
8 января в Краснодаре под колесами пассажирского автобуса погиб его водитель.
Трагедия произошла около 17 часов на улице Сормовской. Водитель вышел на конечной остановке своего маршрута, где находится диспетчерский пункт, но вдруг увидел, что автобус начал движение. Мужчина попытался остановить автобус и попал под его колеса.
Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи помочь водителю не смогли, он скончался на месте ДТП, сообщили ГТРК «Кубань» в