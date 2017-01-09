В Хабаровске до сих пор не снят режим ЧС
Причиной стал взрыв в жилом доме.
Причиной стал взрыв в жилом доме.
В связи с взрывом бытового газа в
Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что 7 декабря, в Хабаровском крае произошел пожар в результате взрыва газа. Взрыв произошел в городе «Советская Гавань», на место происшествия незамедлительно прибыли все жизнеобеспечивающие службы города. В результате происшествия три человека были госпитализированы.
В ликвидации последствий происшествия принимали участие около 150 человек личного состава и более 80 единиц техники.
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