В Хабаровске до сих пор не снят режим ЧС

В связи с взрывом бытового газа в Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края действует режим ЧС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что 7 декабря, в Хабаровском крае произошел пожар в результате взрыва газа. Взрыв произошел в городе «Советская Гавань», на место происшествия незамедлительно прибыли все жизнеобеспечивающие службы города. В результате происшествия три человека были госпитализированы.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие около 150 человек личного состава и более 80 единиц техники.