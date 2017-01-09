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04:57 (мск), источник: VLADNEWS

В Хабаровске до сих пор не снят режим ЧС

Причиной стал взрыв в жилом доме.

Источник: VLADNEWS

В связи с взрывом бытового газа в Советско-Гаванском муниципальном районе Хабаровского края действует режим ЧС, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что 7 декабря, в Хабаровском крае произошел пожар в результате взрыва газа. Взрыв произошел в городе «Советская Гавань», на место происшествия незамедлительно прибыли все жизнеобеспечивающие службы города. В результате происшествия три человека были госпитализированы.

В ликвидации последствий происшествия принимали участие около 150 человек личного состава и более 80 единиц техники.

Комментарии
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ю ан
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