Утренний снег стал причиной ДТП в Приморье
Обстоятельства случившегося выясняются.
Обстоятельства случившегося выясняются.
В Приморье произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе Дунайского перевала, ЗАТО город Фокино. Участниками ДТП стали три автомобиля. По предварительной информации, причиной аварии стал гололед и снежный накат. Два автомобилиста в результате столкновения опрокинули свои транспортные средства в кювет. Еще один автомобиль получил серьёзные повреждения.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.
ВОДОРОД НА АВТО:
ГИБРИДНАЯ ВОДОРОДНАЯ СИСТЕМА-это экономия топлива до 45% (дизель, бензин), увеличение мощности двигателя до 30%.Установка и обслуживание в нашем автосервисе,для других городов высылаем полную инструкцию по установке а так же консультируем.(ставим на любое авто, а также спецтехнику)
подробнее на нашем сайте: AVTODVORDV com
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ!
Отдел продаж: +7914-158-83-90
WhatsApp +7914-318-999-0
Viber +7914-318-999-0