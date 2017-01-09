Утренний снег стал причиной ДТП в Приморье

В Приморье произошла авария, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе Дунайского перевала, ЗАТО город Фокино. Участниками ДТП стали три автомобиля. По предварительной информации, причиной аварии стал гололед и снежный накат. Два автомобилиста в результате столкновения опрокинули свои транспортные средства в кювет. Еще один автомобиль получил серьёзные повреждения.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.