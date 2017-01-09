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04:20 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье ликвидирован интернет-магазин, распространяющий наркотики

Четверых подозрезваемых арестовали.

Полицейские Иркутской области ликвидировали интернет-магазин, где можно было приобрести синтетические наркотики, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В конце октября прошлого года оперативники впервые столкнулись с деятельностью торговой точки по продаже наркотиков. Тогда в отношении одного из «закладчиков» был задокументирован факт бесконтактного сбыта. Было возбуждено уголовное дело. Позже была выявлена целая группа из 4 человек, которые распространяли наркотики. Все они жители Приангарья.

Во время розыскных мероприятий полицейские нашли и изъяли различные приспособления для фасовки и упаковки разовых порций наркотика, а также иные доказательства, свидетельствующие о незаконном бизнесе. Кроме того, в жилище одной из подозреваемых обнаружено более 170 граммов синтетического наркотика, более известного как «россыпь».

По указанным фактам незаконного оборота наркотических средств возбужден ряд уголовных дел. Предполагаемых сбытчиков на время следствия поместили под стражу.

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