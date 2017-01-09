Толпы пассажиров штурмовали утром автобусы в Березовке и Авиагородке в Хабаровске
Однако в городском управлении транспорта заявили, что жалобы на работу общественного транспорта не поступали.
Однако в городском управлении транспорта заявили, что жалобы на работу общественного транспорта не поступали.
Хабаровск, 9 января, AmurMedia.
Урезанный общественный транспорт Хабаровска в первый рабочий день наступившего года стал причиной утренних давок на остановках Авиагородка и поселка Березовка. Фото очередей на автобусы разгневанные пассажиры разместили в популярном паблике Типичный Хабаровск.
Однако жалобы на плохую работу транспорта в администрацию города не поступали, сообщили корреспонденту ИА AmurMedia в управлении транспорта мэрии.