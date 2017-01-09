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05:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Толпы пассажиров штурмовали утром автобусы в Березовке и Авиагородке в Хабаровске

Однако в городском управлении транспорта заявили, что жалобы на работу общественного транспорта не поступали.

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6
фотографий
6
фотографий

Хабаровск, 9 января, AmurMedia.

Урезанный общественный транспорт Хабаровска в первый рабочий день наступившего года стал причиной утренних давок на остановках Авиагородка и поселка Березовка. Фото очередей на автобусы разгневанные пассажиры разместили в популярном паблике Типичный Хабаровск.

Однако жалобы на плохую работу транспорта в администрацию города не поступали, сообщили корреспонденту ИА AmurMedia в управлении транспорта мэрии.

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