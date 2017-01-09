В Перми разыскивается пропавший без вести 36-летний мужчина
Александр Сказкоподателев бесследно ушёл из дома 22 декабря.
Александр Сказкоподателев бесследно ушёл из дома 22 декабря.
Волонтеры и полиция разыскивают пропавшего без вести 36-летнего Александра Сказкоподателева. Как сообщают в соцсетях активисты группы поиска, на связь со своими близкими Александр не выходил с 22 декабря 2016 года. Мужчина проживает в Кировском районе Перми.
Приметы: рост 165−170 см, среднего телосложения, волосы короткие,
Всем, кому