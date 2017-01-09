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07:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми разыскивается пропавший без вести 36-летний мужчина

Александр Сказкоподателев бесследно ушёл из дома 22 декабря.

Волонтеры и полиция разыскивают пропавшего без вести 36-летнего Александра Сказкоподателева. Как сообщают в соцсетях активисты группы поиска, на связь со своими близкими Александр не выходил с 22 декабря 2016 года. Мужчина проживает в Кировском районе Перми.

Приметы: рост 165−170 см, среднего телосложения, волосы короткие, темно-русые, глаза серые, на плечах имеются татуировки в виде звезд.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Александра, просьба сообщить в полицию.

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