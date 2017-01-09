За новогодние праздники на дорогах Приморья погибли четыре человека

Владивосток, 9 января, PrimaMedia.

С 1 по 8 января, на дорогах Приморского края произошло 46 серьезных автоаварий, в которых 4 человека погибли, и еще 60 — получили травмы различной степени тяжести. Самыми аварийными днями в наступившем году стали 1, 2, 3 и 4 января: 1 января дорожно-транспортное происшествие унесло жизнь 14-летнего мальчика, далее погиб 30-летний мужчина, 66-летняя женщина и 4 января — 37-летняя женщина, сообщили РИА PrimaMedia в управлении ГИБДД УМВД России по Приморскому краю.

Одно из наиболее резонансных ДТП, в котором погиб ребенок, произошло 1 января: в поселке Пластун Тернейского района края 19-летний водитель автомашины Хонда Одиссей не справился с управлением и врезался в забор. В момент ДТП в салоне Хонда помимо водителя находились четверо несовершеннолетних подростков в возрасте 13 и 14 лет. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. В результате удара водитель получил сотрясение головного мозга, а 14-летний пассажир скончался на месте происшествия. Еще трое 13-летних подростков госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что мужчина управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучения на право управления автотранспортом не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних.

Отметим, что причиной большинства ДТП с тяжкими последствиями стало грубое нарушение Правил дорожного движения водителями транспортных средств.