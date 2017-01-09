В Перми изъяли более 40 литров алкоголя из нелегального киоска
Возбуждено административное дело.
Возбуждено административное дело.
Пермские полицейские продолжают работу по пресечению фактов незаконной продажи алкоголя. Так, накануне в Дзержинском районе Перми был выявлен киоск, где нелегально торговали спиртным.
Спиртосодержащую жидкость продавали в нестационарном торговом объекте без лицензии.
В отношении предпринимателя составлены административные протоколы, изъято более 43 литров алкогольной продукции.