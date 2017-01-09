Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
«Обама поставил Трампа на место»: реакция СМИ на новые санкции
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Сажать будут массово»: СМИ о новом поручении Владимира Путина
"Сделать реплики ракет сложно": США об оружии РФ
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
СМИ раскрыли подробности "окончательного выбора" Украины
Киеву предложили компромисс по Донбассу - реакция
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
07:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми изъяли более 40 литров алкоголя из нелегального киоска

Возбуждено административное дело.

Пермские полицейские продолжают работу по пресечению фактов незаконной продажи алкоголя. Так, накануне в Дзержинском районе Перми был выявлен киоск, где нелегально торговали спиртным.

Спиртосодержащую жидкость продавали в нестационарном торговом объекте без лицензии.

В отношении предпринимателя составлены административные протоколы, изъято более 43 литров алкогольной продукции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стоит ли обменивать рубли на евро? Экономический прогноз на 2017 год
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Крым начал получать газ из Кубани
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
СМИ: Рожденным с 2015 года могут запретить продажу табака
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил семь премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Чистый русский медведь. Устюгов показательно уничтожил всех Сергей Устюгов на последнем этапе «Тур де Ски» подавил Мартина Сундбю. На финиш горы еле дышащий «викинг» заполз на минуту позже россиянина
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь