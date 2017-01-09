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06:46 (мск), источник: "Российская газета"

В Иркутске число жертв ядовитого «Боярышника» достигло 78 человек

В Иркутске число жертв поддельного «Боярышника» увеличилось до 78 человек, пишет ТАСС, ссылаясь на региональное министерство здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

Там пояснили, что на лечении в стационарах Иркутска остаются еще трое пострадавших от контрафактной настойки. За новогодние праздники не были зафиксированы новые случаи отравления концентратом для ванн, уточнили в ведомстве.

Также стало известно, что большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне — Ново-Ленино. Именно там они и покупали поддельный «Боярышник».

Напомним, власти Приангарья сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массового отравления людей метанолом. Однако продолжены мероприятия, направленные на предотвращение продажи «паленого» алкоголя.

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