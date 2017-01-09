В Иркутске число жертв ядовитого «Боярышника» достигло 78 человек

Там пояснили, что на лечении в стационарах Иркутска остаются еще трое пострадавших от контрафактной настойки. За новогодние праздники не были зафиксированы новые случаи отравления концентратом для ванн, уточнили в ведомстве.

Также стало известно, что большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне — Ново-Ленино. Именно там они и покупали поддельный «Боярышник».