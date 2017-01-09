В Иркутске число жертв ядовитого «Боярышника» достигло 78 человек
В Иркутске число жертв поддельного «Боярышника» увеличилось до 78 человек, пишет ТАСС, ссылаясь на региональное министерство здравоохранения.
В Иркутске число жертв поддельного «Боярышника» увеличилось до 78 человек, пишет ТАСС, ссылаясь на региональное министерство здравоохранения.
Там пояснили, что на лечении в стационарах Иркутска остаются еще трое пострадавших от контрафактной настойки. За новогодние праздники не были зафиксированы новые случаи отравления концентратом для ванн, уточнили в ведомстве.
Также стало известно, что большинство отравившихся проживали в одном микрорайоне —
Напомним, власти Приангарья сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный