Новосибирские спасатели залезли в окно к женщине после сообщения о суициде

Утром 8 января на телефон спасателей поступил звонок с сообщением: житель Новосибирска рассказал, что 30-летняя женщина попыталась покончить с собой в своей квартире на улице Сухановской.

Прибывшие спасатели проникли в квартиру через окно, где обнаружили мирно спящую хозяйку. Женщина заснула после употребления алкоголя, информация о суициде не подтвердилась.