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07:39 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирские спасатели залезли в окно к женщине после сообщения о суициде

Спасатели ворвались в квартиру женщины через окно и обнаружили пьяную хозяйку, сообщает пресс-служба новосибирских спасателей МАСС.

Утром 8 января на телефон спасателей поступил звонок с сообщением: житель Новосибирска рассказал, что 30-летняя женщина попыталась покончить с собой в своей квартире на улице Сухановской.

Прибывшие спасатели проникли в квартиру через окно, где обнаружили мирно спящую хозяйку. Женщина заснула после употребления алкоголя, информация о суициде не подтвердилась.

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