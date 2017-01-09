В Приморье изъято свыше 188 литров «Боярышника» и других спиртовых средств

Отмечается, что в Приморье проверки совместно с полицейскими края проводились с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года на 245 предприятиях розничной торговли.

«Различные виды непищевой спиртосодержащей продукции (средство для дезинфекции с содержанием спирта 95% “Вита-Септ”, “Спирт этиловый” — раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм с содержание этанола 95%, лосьон косметический “Боярышник” с содержанием спирта 75%, универсальное средство “Чистый-С”, изделие косметическое жидкое с содержанием наноразмерных частиц серебра “Целебная сила природы”, “Адбион-2” и т. п. ) в количестве 1749 штук общим объемом более 188 литров изъяты из незаконного оборота, к продавцам будут применены предусмотренные законодательством санкции», — говорится в сообщении.

Также специалисты обнаружили продажу парфюмерно-косметической продукции типа лосьонов для лица, одеколонов во флаконах по 50−100 миллилитров с содержанием спирта 25−60% без товаросопроводительной документации. Продажа приостановлена, к продавцам также применят санкции.

Кроме того, в ряде магазинов продавали алкоголь без лицензии, более 423 литров такой продукции арестовано полицейскими.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством «Боярышник», содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.