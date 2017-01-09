Серьезная авария вызвала пробку на Бердском шоссе

Утром 9 января на на бердском участке трассы М-52 произошла серьезная авария. ДТП произошло, а районе поворота на Новый поселок. Пока обстоятельства аварии не сообщаются, однако известно, что есть пострадавшие, они были доставлены в больницу на «скорой».

В связи с аварией на Бердском шоссе утром держалась пробка на участке дороги от моста через Бердский залив до Нового поселка — скорость движения составляла не больше 10 км в час.