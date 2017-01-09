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07:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Серьезная авария вызвала пробку на Бердском шоссе

Авария произошла возле поворота на Новый поселок, она спровоцировала серьезную пробку, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

Утром 9 января на на бердском участке трассы М-52 произошла серьезная авария. ДТП произошло, а районе поворота на Новый поселок. Пока обстоятельства аварии не сообщаются, однако известно, что есть пострадавшие, они были доставлены в больницу на «скорой».

В связи с аварией на Бердском шоссе утром держалась пробка на участке дороги от моста через Бердский залив до Нового поселка — скорость движения составляла не больше 10 км в час.

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