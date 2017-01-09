Серьезная авария вызвала пробку на Бердском шоссе
Авария произошла возле поворота на Новый поселок, она спровоцировала серьезную пробку, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
Авария произошла возле поворота на Новый поселок, она спровоцировала серьезную пробку, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».
Утром 9 января на на бердском участке трассы М-52 произошла серьезная авария. ДТП произошло, а районе поворота на Новый поселок. Пока обстоятельства аварии не сообщаются, однако известно, что есть пострадавшие, они были доставлены в больницу на «скорой».
В связи с аварией на Бердском шоссе утром держалась пробка на участке дороги от моста через Бердский залив до Нового поселка — скорость движения составляла не больше 10 км в час.