В Новосибирске избили и насильно подстригли подростка

Четыре молодых человека избили и насильно отстригли челку своему 18-летнему знакомому.

Подростки преградили молодому человеку дорогу и попросили объяснить, почему он не стрижется. Об этом сообщают «Актуальные новости». После того, как парень проигнорировал расспросы, молодые люди избили его и срезали ножом волосы с челки. Все это нападавшие сняли на телефон и выложили в сеть.