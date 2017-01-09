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07:33 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске избили и насильно подстригли подростка

Агрессоры сняли свое нападение на видео.

Четыре молодых человека избили и насильно отстригли челку своему 18-летнему знакомому.

Подростки преградили молодому человеку дорогу и попросили объяснить, почему он не стрижется. Об этом сообщают «Актуальные новости». После того, как парень проигнорировал расспросы, молодые люди избили его и срезали ножом волосы с челки. Все это нападавшие сняли на телефон и выложили в сеть.

Пострадавшим оказался 18-летний студент, который учится в колледже им. Покрышкина. Парень увлекается японской мультипликационной культурой, интернет-играми и «тяжелой» музыкой. Личности агрессоров тоже установили. Они удалили свои аккаунты из соцсетей.

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