Приморские пожарные потушили 129 пожаров за длинные выходные

Владивосток, 9 января, PrimaMedia.

Новогодние выходные в 2017 году уже принесли Приморью 129 пожаров, в которых погибло четыре человека. Как сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Приморскому краю, из горящих зданий огнеборцам удалось спасти 30 человек.

«В период с 1 по 9 января 2017 года на территории Приморского края зарегистрировано 129 пожаров, в результате которых было травмировано два человека, погибло — четыре, спасено — 30 человек. Так, 6 января при пожаре, произошедшем в городе Находка в доме на Почтовом переулке, огнеборцы спасли 15 человек», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для обеспечения безопасности от МЧС России по Приморскому краю было задействовано 753 человека и 182 единицы техники, а от РСЧС Приморского края — около 12 тысяч человек и более 1,5 тысяч единиц техники.

«В праздничные и выходные дни в связи с увеличением численности рыбаков, выходящих на лёд морских акваторий и выездом автомобилей на ледовые поля сотрудниками ГИМС было организовано постоянное патрулирование акваторий Амурского и Уссурийского заливов, а также бухт острова Русский», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в рождественские праздники во Владивостоке, в муниципальных районах и городских округах Приморского края, где проходили массовые гуляния, и праздничные программы — на центральных площадях, парках и скверах храмах и церквей развернуты полевые кухни МЧС. Здесь каждый желающий может отведать вкуснейшей каши и согреться горячим чаем, а также ознакомиться со специально подготовленными выставками пожарной техники, а с экранов мобильного комплекса информирования и оповещения населения МКИОН более подробно познакомиться с работой сотрудников МЧС.