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07:30 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургский пятиклассник до полусмерти избил свою мать

У нее переломы ребер и разрыв селезенки.

53-летняя жительница Екатеринбурга попала в больницу с тяжелыми травмами. По словам женщины, ее избил сын-пятиклассник.

Медики диагностировали у пострадавшей многочисленные переломы ребер, разрыв селезенки и сильную кровопотерю. Ей уже провели ряд операций, в том числе — по удалению селезенки.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, передает «Уралинформбюро».

Между тем, соседи женщины сомневаются в достоверности истории. По их словам, 12-летний сын пострадавшей слишком худой и не смог бы нанести матери таких травм.

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