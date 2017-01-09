Екатеринбургский пятиклассник до полусмерти избил свою мать
У нее переломы ребер и разрыв селезенки.
У нее переломы ребер и разрыв селезенки.
53-летняя жительница Екатеринбурга попала в больницу с тяжелыми травмами. По словам женщины, ее избил
Медики диагностировали у пострадавшей многочисленные переломы ребер, разрыв селезенки и сильную кровопотерю. Ей уже провели ряд операций, в том числе — по удалению селезенки.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, передает «Уралинформбюро».
Между тем, соседи женщины сомневаются в достоверности истории. По их словам, 12-летний сын пострадавшей слишком худой и не смог бы нанести матери таких травм.