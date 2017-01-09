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07:08 (мск), источник: Newslab.ru

В аварии под Красноярском погибли женщина и ребенок

Вчера днем на 5 км трассы Верхняя Бирюса — Зеледеево — Ибрюль на встречной полосе столкнулись автомобили Lifan и Lada Granta.

Источник: РИА "Новости"

В результате погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, по предварительным данным, 33-летняя женщина-водитель автомобиля Lifan выехала на встречную полосу и допустила столкновение с автомобилем Lada Granta под управлением мужчины 1967 года рождения.

В результате на месте скончались пассажирка «Лады» 1970 года рождения и мальчик 2004 года рождения, ехавший в Lifan. Кроме того, с травмами госпитализированы водитель Lada Granta и еще один 12-летний пассажир Lifan.

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