В аварии под Красноярском погибли женщина и ребенок
Вчера днем на 5 км трассы Верхняя Бирюса — Зеледеево — Ибрюль на встречной полосе столкнулись автомобили Lifan и Lada Granta.
Вчера днем на 5 км трассы Верхняя Бирюса — Зеледеево — Ибрюль на встречной полосе столкнулись автомобили Lifan и Lada Granta.
В результате погибли два человека, в том числе 12-летний ребенок.
Как сообщили в
В результате на месте скончались пассажирка «Лады» 1970 года рождения и мальчик 2004 года рождения, ехавший в Lifan. Кроме того, с травмами госпитализированы водитель Lada Granta и еще один 12-летний пассажир Lifan.