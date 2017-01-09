За продажу арестованного имущества ангарчанку оштрафовали
Крупный долг жительницы Приангарья пока не погашен.
Крупный долг жительницы Приангарья пока не погашен.
За продажу арестованного имущества ангарчанке назначен штраф, сообщает
Ранее местная жительница задолжала одному из банков около 1.4 млн рублей. Выплачивать деньги она не спешила. Тогда суд принял решение о наложении ареста на имущество, являющееся залоговым. В свою очередь судебные приставы арестовали машину для точечной контактной сварки, рубочный станок, агломерат и другое имущество на общую сумму 530 тысяч рублей. Все было оставлено на ответственное хранение должнице.
Однако ангарчанка решила этим воспользоваться и реализовала арестованное имущество. Вырученные 110 тысяч рублей она потратила по своему усмотрению.
В результате, в отношении должницы было возбуждено уголовное дело «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». За это суд оштрафовал ее на 6500 рублей. Привлечение к уголовной ответственности не освобождает ангарчанку от выплаты основного долга перед банком.