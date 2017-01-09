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07:17 (мск), источник: АиФ Иркутск

За продажу арестованного имущества ангарчанку оштрафовали

Крупный долг жительницы Приангарья пока не погашен.

За продажу арестованного имущества ангарчанке назначен штраф, сообщает пресс-служба УФССП региона.

Ранее местная жительница задолжала одному из банков около 1.4 млн рублей. Выплачивать деньги она не спешила. Тогда суд принял решение о наложении ареста на имущество, являющееся залоговым. В свою очередь судебные приставы арестовали машину для точечной контактной сварки, рубочный станок, агломерат и другое имущество на общую сумму 530 тысяч рублей. Все было оставлено на ответственное хранение должнице.

Однако ангарчанка решила этим воспользоваться и реализовала арестованное имущество. Вырученные 110 тысяч рублей она потратила по своему усмотрению.

В результате, в отношении должницы было возбуждено уголовное дело «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». За это суд оштрафовал ее на 6500 рублей. Привлечение к уголовной ответственности не освобождает ангарчанку от выплаты основного долга перед банком.

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