За продажу арестованного имущества ангарчанку оштрафовали

За продажу арестованного имущества ангарчанке назначен штраф, сообщает пресс-служба УФССП региона.

Ранее местная жительница задолжала одному из банков около 1.4 млн рублей. Выплачивать деньги она не спешила. Тогда суд принял решение о наложении ареста на имущество, являющееся залоговым. В свою очередь судебные приставы арестовали машину для точечной контактной сварки, рубочный станок, агломерат и другое имущество на общую сумму 530 тысяч рублей. Все было оставлено на ответственное хранение должнице.

Однако ангарчанка решила этим воспользоваться и реализовала арестованное имущество. Вырученные 110 тысяч рублей она потратила по своему усмотрению.

В результате, в отношении должницы было возбуждено уголовное дело «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации». За это суд оштрафовал ее на 6500 рублей. Привлечение к уголовной ответственности не освобождает ангарчанку от выплаты основного долга перед банком.