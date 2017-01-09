В Омске встали трамваи

Вероятнее всего, ЧП произошло из-за снежных заторов. Как сообщают разгневанные омичи, на трамвайных путях работает трактор.

В популярном паблике «Омск ВК» в комментарии к ситуации омичи не скупились на эмоции. Так одна из подписчиц написала: «Ехали сегодня на трамвае со светофора магазина до одиннадцатой! Амур. Встали все трамваи! И говорят — выходите все, пешком идите! Я такая злая! И мне метель в лицо! Лучше б пешком дошла!».

Другие подписчики делятся также: «Мы ехали 6 утра на путях стоял трактор… Может чистил… Может еще чего…».

Некоторые советуют: «Сразу ходите пешком. Берегите нервы и деньги».