Массовое ДТП на трассе «Тюмень — Омск» обошлось без пострадавших
В основных сводках омского управления ГИБДД авария с вылетевшими в кювет автомобилями не зарегистрирована.
В основных сводках омского управления ГИБДД авария с вылетевшими в кювет автомобилями не зарегистрирована.
Накануне, 8 января, на трассе «Тюмень — Омск» на повороте перед пунктом весового контроля в кювет вылетело несколько автомобилей. Как рассказал в соцсетях очевидец, среди них была и фура: она ушла в кювет через полосу встречного движения.
В управлении ГИБДД по Омской области Om1.ru пояснили, что это ДТП обошлось без пострадавших: оно не зарегистрировано в основных сводках (такие аварии проходят по другим протоколам).
Другие очевидцы в сообществе «Аварийный Омск» добавляют, что причиной ДТП стала скользкая дорога: «На дороге именно на повороте сплошной лёд — ни песка, ни соли». О том, что люди не пострадали, рассказывают в комментариях и другие свидетели аварии, которые предложили угодившим в кювет водителям свою помощь.