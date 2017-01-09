Массовое ДТП на трассе «Тюмень — Омск» обошлось без пострадавших

Накануне, 8 января, на трассе «Тюмень — Омск» на повороте перед пунктом весового контроля в кювет вылетело несколько автомобилей. Как рассказал в соцсетях очевидец, среди них была и фура: она ушла в кювет через полосу встречного движения.

В управлении ГИБДД по Омской области Om1.ru пояснили, что это ДТП обошлось без пострадавших: оно не зарегистрировано в основных сводках (такие аварии проходят по другим протоколам).