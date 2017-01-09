Угнал авто, чтобы покататься

В Челябинске 7 января днем мужчина угнал автомобиль «Тойота Корона», припаркованный на улице Днепровской. Автоугонщик уверял, что цели хищения не преследовал, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

Нарушителя задержали полицейские. Им оказался 29-летний неработающий ранее судимый мужчины. Машина принадлежит 49-летней женщине, транспорт ей вернули. Злоумышленника отправили в СИЗО. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.