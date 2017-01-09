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07:29 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Хмельницкой области в квартире взорвался газовый баллон, погиб ребенок

Итогом взрыва газового баллона в квартире в городе Дунаевцы стала гибель ребенка, также ранены 32-летняя собственница квартиры и 11-летняя соседская девочка.

Источник: Telegraf.com.ua

В г. Дунаевцы Хмельницкой области, в результате взрыва газового баллона в квартире, погиб ребенок, еще один ребенок и собственница квартиры госпитализированы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Сообщение в службу спасения «101» поступило 8 января в 14.30. Взорвался газовый баллон и возникло возгорание в квартире на 2 этаже 5-этажного дома.

«В результате взрыва в реанимационное отделение госпитализированы 32-летняя собственница квартиры и 11-летняя соседская девочка. Во время тушения пожара в квартире спасатели обнаружили еще одного ребенка. Как стало известно, это 8-летняя дочь собственницы квартиры», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Пожар был локализован в 14.37, а потушен — в 14.42. Окончательные причины взрыва баллона устанавливаются.

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