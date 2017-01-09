Два жителя Иркутска, скончавшиеся в праздники, отравились не метанолом

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших к 31 декабря скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов. Ранее в понедельник сообщалось, что в новогодние праздники от метанола в «Боярышнике» скончались ещё два человека.

«Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили. Два человека, которые умерли за время новогодних выходных, были из вновь доставленных. Анализы не подтвердили наличие метанола в их крови. Причину смерти устанавливают судмедэксперты. Пока минздрав не располагает данными от патологоанатомов», — сообщила пресс-секретарь министерства Татьяна Шкурская.

На текущий момент в клиниках остаются три пострадавших, один в крайне тяжелом состоянии. Пять пациентов отправлены домой после выписки. Новых случаев отравления суррогатом с метиловым спиртом в Иркутской области за новогодние праздники не произошло.

По факту отравления сотрудниками СУСК РФ расследуется уголовное дело. В Иркутске и регионе ранее властями был введен режим чрезвычайной ситуации, который действовал до 31 декабря.