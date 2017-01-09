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07:44 (мск), источник: РИА Новости

Два жителя Иркутска, скончавшиеся в праздники, отравились не метанолом

ИРКУТСК, 9 янв — РИА Новости. Минздрав Иркутской области уточнил данные о двух местных жителях, скончавшихся от отравления — предполагается, что они были не среди отравившихся метанолом в «Боярышнике» в середине декабря, как сообщалось ранее, а были из числа людей, попавших к медикам уже после Нового года, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Источник: РИА Новости

Массовое отравление концентратом для принятия ванн «Боярышник» произошло в Иркутске 17 декабря. Из 123 пострадавших к 31 декабря скончались 76 человек, в больницах оставались восемь пациентов. Ранее в понедельник сообщалось, что в новогодние праздники от метанола в «Боярышнике» скончались ещё два человека.

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«Данные о еще двух скончавшихся за период праздников врачи иркутских клиник не подтвердили. Два человека, которые умерли за время новогодних выходных, были из вновь доставленных. Анализы не подтвердили наличие метанола в их крови. Причину смерти устанавливают судмедэксперты. Пока минздрав не располагает данными от патологоанатомов», — сообщила пресс-секретарь министерства Татьяна Шкурская.

На текущий момент в клиниках остаются три пострадавших, один в крайне тяжелом состоянии. Пять пациентов отправлены домой после выписки. Новых случаев отравления суррогатом с метиловым спиртом в Иркутской области за новогодние праздники не произошло.

По факту отравления сотрудниками СУСК РФ расследуется уголовное дело. В Иркутске и регионе ранее властями был введен режим чрезвычайной ситуации, который действовал до 31 декабря.

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