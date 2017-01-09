Осуждена банда, похитившая дизтоплива на 1,5 млн рублей в Златоусте

В Златоусте (Челябинская область) осуждены члены группировки, которая похитила дизтоплива на 1,5 млн рублей, — всего злоумышленникам удалось присвоить около 60 тонн горючего, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что группировка из восьми машинистов и их помощников Эксплуатационного локомотивного депо Златоуст, а также жителей города с июня по сентябрь 2015 года перекачивала дизтопливо из баков тепловозов ОАО «РЖД». Всего было похищено более 60 тонн горючего на 1 млн 500 тыс. рублей.

Суд признал злоумышленников виновными по пункту «а» части 2, пункту «в» части 3 и пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного и особо крупного ущерба) и назначил наказание в виде лишения свободы. Ущерб возмещен за счет изъятого дизтоплива, а также обвиняемыми на стадии расследования.