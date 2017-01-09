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08:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Губахе собутыльник украл у мужчины деньги с банковской карты

Потерпевший оставил карту с пин-кодом на видном месте.

45-летний житель Губахи обратился в полицию с заявлением о краже 33 тыс. рублей с его банковской карты. Инцидент произошёл ещё в ноябре прошлого года.

По информации МВД, потерпевший вместе со знакомой и её приятелями пили спиртное в его квартире. Всё это время карта лежала на видном месте, при этом пин-код был написан на обратной стороне. Утром гражданин обнаружил, что с его счёта сняли 33 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержан 33-летний мужчина, 16 тыс. рублей он вернул потерпевшему, а остальные деньги успел потратить. Расследование продолжается.

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