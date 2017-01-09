В Губахе собутыльник украл у мужчины деньги с банковской карты
Потерпевший оставил карту с
Потерпевший оставил карту с
45-летний житель Губахи обратился в полицию с заявлением о краже 33 тыс. рублей с его банковской карты. Инцидент произошёл ещё в ноябре прошлого года.
По информации МВД, потерпевший вместе со знакомой и её приятелями пили спиртное в его квартире. Всё это время карта лежала на видном месте, при этом
По подозрению в преступлении задержан 33-летний мужчина, 16 тыс. рублей он вернул потерпевшему, а остальные деньги успел потратить. Расследование продолжается.