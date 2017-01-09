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08:05 (мск), источник: СуперОмск

Омич врезался в столб из-за неубранной дороги и оказался в реанимобиле

Водитель собрался судиться с дорожной службой.

Вчера, около 22:00, в районе дома № 115 по улице Орджоникидзе случилось ДТП. Машину, в которой ехал омич Алексей Агеев, занесло, и она врезалась в столб. О происшествии он рассказал в группе «Аварийный Омск» социальной сети «ВКонтакте». По мнению водителя, причиной аварии стала неубранная дорога. Агеев планирует подать в суд на дорожные службы.

«Прошу вас, уважаемые подписчики, поделиться информацией об опыте подобных исков», — попросил Агеев.

По словам водителя, дорожники приехали убирать снег через 10 минут после аварии. За уборкой снега Агеев наблюдал из окна реанимобиля, куда его поместили с окровавленной головой.

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