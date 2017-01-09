Магнитогорцев осудят за убийство и сожжение гражданки Вьетнама
Мужчины задушили иностранку
Мужчины задушили иностранку
Два жителя Магнитогорска (Челябинская область) предстанут перед судом за жестокую расправу над гражданкой Вьетнама, пропавшей в марте 2016 года, — мужчины задушили иностранку пакетом, забрав у нее около 2 млн рублей в валюте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Преступление было совершено 20 марта 2016 года. Погрязшие в долгах магнитогорцы решили совершить разбойное нападение на знакомую гражданку Вьетнама, занимавшуюся обменом валюты. Злоумышленники заманили иностранку в автомобиль ВАЗ-2112. Как только она передала приятелям 28 тыс. долларов США, мужчины накинули ей на голову полиэтиленовый пакет и, затянув на шее жертвы ремень безопасности, задушили ее.
Скончавшуюся иностранку разбойники увезли на свалку, расположенную на границе с Башкортостаном, и сожгли. У погибшей они также забрали два телефона и вид на жительство. Мобильники выбросили, а документы сожгли вместе с трупом. Доллары в течение нескольких недель злоумышленники обменивали на рубли в разных банках Магнитогорска. Всего получилось около 2 млн рублей, большей частью которых они рассчитались с долгами.
Напомним, родственники 48-летней Нгуен Тхи Ханг обратились в полицию через два дня, после того как женщина исчезла с крупной суммой денег.
«По результатам изучения в прокуратуре области материалов дела совокупность добытых по делу доказательств сочтена достаточной, квалификация верной, в связи с чем обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Челябинской области. После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.
Разбойники признали свою вину в совершении преступления лишь частично. Оценкой добытых по делу доказательств теперь займется суд.
Ольга Плеханова.