Магнитогорцев осудят за убийство и сожжение гражданки Вьетнама

Два жителя Магнитогорска (Челябинская область) предстанут перед судом за жестокую расправу над гражданкой Вьетнама, пропавшей в марте 2016 года, — мужчины задушили иностранку пакетом, забрав у нее около 2 млн рублей в валюте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено 20 марта 2016 года. Погрязшие в долгах магнитогорцы решили совершить разбойное нападение на знакомую гражданку Вьетнама, занимавшуюся обменом валюты. Злоумышленники заманили иностранку в автомобиль ВАЗ-2112. Как только она передала приятелям 28 тыс. долларов США, мужчины накинули ей на голову полиэтиленовый пакет и, затянув на шее жертвы ремень безопасности, задушили ее.

Скончавшуюся иностранку разбойники увезли на свалку, расположенную на границе с Башкортостаном, и сожгли. У погибшей они также забрали два телефона и вид на жительство. Мобильники выбросили, а документы сожгли вместе с трупом. Доллары в течение нескольких недель злоумышленники обменивали на рубли в разных банках Магнитогорска. Всего получилось около 2 млн рублей, большей частью которых они рассчитались с долгами.

Напомним, родственники 48-летней Нгуен Тхи Ханг обратились в полицию через два дня, после того как женщина исчезла с крупной суммой денег. Из-за угрозы жизни и здоровью пропавшей СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Женщину искали по всему городу. Волонтеры и полиция распространили ориентировки, но живой гражданку Вьетнама уже не нашли. В результате следственно-оперативных мероприятий были задержаны двое жителей Магнитогорска 34 и 37 лет. В настоящее время расследование дела завершено. Злоумышленникам вменяют пункты «ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц из корыстных побуждений), пункты «б, в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой группой лиц в особо крупном размере), часть 2 статьи 325 УК РФ (похищение и повреждение документов), пункт «а» части 3 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

«По результатам изучения в прокуратуре области материалов дела совокупность добытых по делу доказательств сочтена достаточной, квалификация верной, в связи с чем обвинительное заключение утверждено заместителем прокурора Челябинской области. После вручения обвиняемым копий обвинительных заключений дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу», — рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Разбойники признали свою вину в совершении преступления лишь частично. Оценкой добытых по делу доказательств теперь займется суд.

Ольга Плеханова.