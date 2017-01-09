В Ставропольском районе с дрейфующей льдины спасены трое рыбаков

Ветром и течением льдину относило от берега. Людям, находящимся на дрейфующей льдине требовалась помощь. В 17:55 для поиска и эвакуации рыбаков с дрейфующей льдины от спасательной станции Жигулевска было направлено спасательное судно с двумя спасателями на борту.

В 19:15 рыбаков эвакуировали до береговой линии, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.