За новогодние каникулы на дорогах Прикамья погибли шесть человек

Сотрудники ДПС задержали 390 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Больше всего любителей пьяной езды оказалось в Перми, здесь задержано 84 автовладельца. 47 подвыпивших водителей остановлено в Березниках, 23 — в Кунгуре, 20 — в Соликамске и 16 в Пермском районе.

Еще 220 автолюбителей сели за руль без водительского удостоверения. Всего с 1 по 8 января на территории края зарегистрировано более 11 тысяч нарушений правил дорожного движения.