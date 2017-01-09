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09:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

70-летняя жительница Миасса погибла в пожаре

По предварительным данным, пенсионерка курила в постели.

Пенсионерка из Миасса скончалась от ожогов, которые получила при пожаре в своей квартире, информацию об инциденте подтверждают в региональном ГУ МЧС.

Экстренные службы вечером 7 января вызвали жильцы дома по улице Молодёжной, почувствовавшие запах гари. На место прибыли 3 пожарных автомобиля и 10 огнеборцев, которые ликвидировали возгорание. Однако для находившейся в жилище 70-летней женщины полученные повреждения оказались смертельными, она умерла в больнице. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета, которую женщина курила, лёжа в постели.

Напомним, несколькими днями ранее трагедией едва не закончилось возгорание в одном из общежитий в Челябинске: из-за дыма некоторых жильцов верхних этажей эвакуировали через окна по лестницам.

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