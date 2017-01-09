70-летняя жительница Миасса погибла в пожаре

Пенсионерка из Миасса скончалась от ожогов, которые получила при пожаре в своей квартире, информацию об инциденте подтверждают в региональном ГУ МЧС.

Экстренные службы вечером 7 января вызвали жильцы дома по улице Молодёжной, почувствовавшие запах гари. На место прибыли 3 пожарных автомобиля и 10 огнеборцев, которые ликвидировали возгорание. Однако для находившейся в жилище 70-летней женщины полученные повреждения оказались смертельными, она умерла в больнице. По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета, которую женщина курила, лёжа в постели.