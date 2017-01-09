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09:18 (мск), источник: Nakanune.ru

Полицейские ликвидировали наркопритон в уральском городе

В Свердловской области серовские участковые уполномоченные ликвидировали наркопритон, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

Сообщается, что отделом дознания Серовского ОВД уголовное дело было возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств»).

Так, информация о «нехорошем» доме на ул. Новоуральской поступила от неравнодушных жителей. Граждане жаловались, что по данному адресу собираются подозрительные личности, возможно, употребляющие наркотики.

Поступившие сведения проверили участковые уполномоченные. Когда стражи порядка явились на место в доме находился организатор притона — мужчина 1973 г.р., ранее неоднократно судимый за преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. Как и его трое товарищей (двое мужчин и девушка), застигнутые на месте, не работает, систематически употребляет запрещенные вещества.

В помещении сотрудники правопорядка обнаружили шприцы, емкости с жидкостями и смесями, лекарственные средства и приспособления для изготовления наркотика в домашних условиях. Данные предметы были изъяты, упакованы и направлены на исследование, которое в итоге показало, что жидкости в шприцах, следовые остатки не что иное, как дезоморфин.

Все застигнутые врасплох лица были медосвидетельствованы. В отношении организатора наркопритона возбуждено уголовное дело, ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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