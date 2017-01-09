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09:12 (мск), источник: СуперОмск

В Омске бывший наркодилер поджег пьяного парня, пытаясь выгнать его из подъезда

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 8 января, в подъезде дома по улице Труда в Омске.

Житель Усть-Ишима распивал здесь спиртные напитки со своим приятелем, сыном старшего по подъезду, а затем тут же и уснул.

Нахождение спящего в подъезде 27-летнего сельчанина не понравилось 40-летнему жителю этого дома, привлекавшемуся раньше за торговлю наркотиками. Экс-наркодилер решил, что перед ним лицо без определенного места жительства.

«Его разбудил подозреваемый, который стал выгонять потерпевшего из подъезда. Во время конфликта подозреваемый, взяв в своей квартире жидкость для розжига, облил ею потерпевшего и поджег. Скорую помощь потерпевшему вызвали жители дома», — сообщили в СК РФ по Омской области.

Незадачливого гуляку доставили в больницу с ожогами 30% тела. А в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью). Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

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