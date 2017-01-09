Факт незаконного проведения азартных игр выявлен в Таганроге
Факт незаконного проведения азартных игр выявили полицейские в Таганроге, сообщает
Факт незаконного проведения азартных игр выявили полицейские в Таганроге, сообщает
Как установили правоохранители, проведение азартных игр с использованием интернета организовала в помещении на улице Чехова 30-летняя таганроженка.
Доход от нелегальной деятельности превысил 100 тыс. рублей.
«В отношении подозреваемой принято процессуальное решение за незаконную предпринимательскую деятельность», — говорится в сообщении.