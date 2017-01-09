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09:23 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Факт незаконного проведения азартных игр выявлен в Таганроге

Факт незаконного проведения азартных игр выявили полицейские в Таганроге, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Как установили правоохранители, проведение азартных игр с использованием интернета организовала в помещении на улице Чехова 30-летняя таганроженка.

Доход от нелегальной деятельности превысил 100 тыс. рублей.

«В отношении подозреваемой принято процессуальное решение за незаконную предпринимательскую деятельность», — говорится в сообщении.

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