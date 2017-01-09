Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Трамп сделал заявление после подписания Обамой нового указа
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
«Сажать будут массово»: СМИ о новом поручении Владимира Путина
"Сделать реплики ракет сложно": США об оружии РФ
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Второй зимний Московский Велопарад
14События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
09:16 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Две девятиэтажки загорелись на юге Волгограда

Два многоквартирных дома горели 8 января на юге Волгограда. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

Первый звонок о возгорании 9-этажного дома диспетчеру спасательной службы поступил от жителей Советского района. В жилом доме по улице Тулака в подъезде горели домашние вещи. Прибывшие по адресу пожарные расчеты ликвидировали возгорание в течение 10 минут.

Аналогичный звонок в спасательную службу поступили позже, в 23:26, из Красноармейского района. На бульваре Энгельса в 9-этажном жилом доме горела квартира. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожарах никто не пострадал. По словам специалистов, в обоих случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
Глава Пентагона заявил о «нулевом» вкладе России в борьбу с ИГ
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Обама подтвердил правильность своей оценки Владимира Путина
В Калифорнии состоялось вручение премий «Золотой глобус»
Экс-премьер Украины предложил создать правительство в изгнании
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Смартфон Nokia 6 представлен официально Устройство под управлением Android 7.0 получило неплохую аппаратную «начинку» и изогнутый по бокам экран. Пока смартфон будет продаваться только в Китае
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
Как готовят печень в разных странах (фото) Автор блога кулинарных историй I wanna be chef рассказывает, как едят печень в Европе, на Ближнем Востоке и в Канаде.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь