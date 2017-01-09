Две девятиэтажки загорелись на юге Волгограда

Первый звонок о возгорании 9-этажного дома диспетчеру спасательной службы поступил от жителей Советского района. В жилом доме по улице Тулака в подъезде горели домашние вещи. Прибывшие по адресу пожарные расчеты ликвидировали возгорание в течение 10 минут.

Аналогичный звонок в спасательную службу поступили позже, в 23:26, из Красноармейского района. На бульваре Энгельса в 9-этажном жилом доме горела квартира. Общая площадь возгорания составила два квадратных метра. Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут.