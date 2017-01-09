СК завершил расследование дела о падении крана в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела о падении башенного крана, в результате которого погиб крановщик.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела о падении башенного крана, в результате которого погиб крановщик.
Как сообщили в
Инцидент произошел 26 февраля прошлого года на строительной площадке ЖК «Мечта», возведением которой занимается компания «Форум Групп». Верхняя часть крана упала на промышленную площадку, машинист крана погиб. После ЧП чиновники начали проверку всех строек в Екатеринбурге.