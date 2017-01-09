СК завершил расследование дела о падении крана в Екатеринбурге

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области, обвинение по ч.2 ст. 216 УК РФ предъявлено сотруднику компании, который отвечал за работоспособность кранов. По данным следствия, мужчина неправильно смонтировал кран на строительной площадке на улице Куйбышева и не проверил его техническое состояние. Кроме того, собственник крана получил ущерб на сумму 10 миллионов рублей. Дело будет направлено в суд в ближайшее время.

Инцидент произошел 26 февраля прошлого года на строительной площадке ЖК «Мечта», возведением которой занимается компания «Форум Групп». Верхняя часть крана упала на промышленную площадку, машинист крана погиб. После ЧП чиновники начали проверку всех строек в Екатеринбурге.